Milano, 20 nov. (LaPresse) – “Media e social network starebbero diffondendo un messaggio a nome dell’Intelligence della Difesa dell’Ucraina sulla minaccia di un attacco missilistico e dinamitardo ‘particolarmente massiccio’ contro le città ucraine nella giornata di oggi. Questo messaggio è falso e contiene errori grammaticali tipici delle operazioni informative e psicologiche russe”. È quanto fa sapere la stessa direzione dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino in un messaggio pubblicato sui social, in cui smentisce la notizia che ha portato molte ambasciate a Kiev a chiudere al pubblico per la giornata di oggi. “Il nemico, non potendo sottomettere gli ucraini con la forza, ricorre a misure di intimidazione e pressione psicologica sulla società. Siate vigili e resistenti”, aggiunge il Ministero.

