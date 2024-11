Milano, 19 nov. (LaPresse) – Visitando il corridoio Netzarim a Gaza, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha giurato che Hamas non governerà più la Striscia. Secondo Netanyahu le truppe dell’esercito di Israele (Idf) a Gaza hanno “raggiunto risultati eccellenti verso il nostro importante obiettivo: che Hamas non governi a Gaza. Stiamo distruggendo le sue capacità militari in modo molto impressionante e stiamo passando alle sue capacità di governo… Hamas non sarà più a Gaza”. Lo riporta il Times of Israel. Netanyahu ha visitato la zona insieme al ministro della Difesa Israel Katz, al capo dell’Idf Herzi Halevi e al capo dello Shin Bet Ronen Bar.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata