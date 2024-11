Roma, 19 nov. (LaPresse) – “Per quanto riguarda i conflitti e le guerre in corso, ribadiamo le nostre posizioni nazionali e le risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e sottolineiamo che tutti gli Stati devono agire in modo coerente con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite nella sua interezza”. Così i leader del G20 nella dichiarazione finale del vertice di Rio De Janeiro. “In linea con la Carta delle Nazioni Unite, tutti gli Stati devono astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza per cercare di acquisire territori contro l’integrità territoriale e la sovranità o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato – si legge – Affermiamo che tutte le parti devono rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale dei diritti umani, e a questo proposito condanniamo tutti gli attacchi contro i civili e le infrastrutture”.

