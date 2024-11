Roma, 18 nov. (LaPresse) – Il via libera degli Stati Uniti all’utilizzo di missili a lungo raggio per colpire obiettivi in Russia può cambiare la situazione. Lo ha detto il ministro ucraino degli Esteri, Andriy Sybiga, prima della riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo riporta Ukrinform. “La posizione dell’Ucraina è sempre stata chiara: abbiamo tutto il diritto di colpire le strutture militari sul territorio della Russia”, ha detto Sybiga. “Questo è un nostro diritto legittimo, salverà la vita dei nostri civili e potrà avere un impatto molto positivo sulla situazione sul campo di battaglia”, ha aggiunto.

