Milano, 17 nov. (LaPresse) – Francesco ‘Pecco’ Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Barcellona, ultima tappa del Mondiale della MotoGp. Il pilota della Ducati ha preceduto sul traguardo i due spagnoli Marc Marquez e Jorge Martin, anche loro su Ducati. Con questo risultato proprio Jorge Martin è il nuovo campione del Mondo. Lo spagnolo del Team Pramac ha infatti chiuso con 10 punti di vantaggio su Bagnaia nella classifica generale. Per Martin, prossimo pilota dell’Aprilia, è il primo titolo iridato in carriera nella classe regina. A Bagnaia non è bastata l’undicesima vittoria stagionale, il piemontese paga i troppi passi falsi soprattutto nelle sprint durante l’arco del campionato.

