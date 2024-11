Torino, 17 nov. (LaPresse) – “Voglio ringraziare il mio team e tutte le persone che mi stanno vicino tutti i giorni. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro per essere in questa posizione, il lavoro non smetterà mai. Sappiamo che abbiamo ancora margine, è stata una stagione incredibile. Non c’è posto più bello che finire la stagione Atp qui”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver vinto le Atp Finals di Torino. “E’ stato incredibile – ha poi aggiunto rivolgendosi al pubblico – Normalmente il tifo inizia prima della partita, qui è iniziato una settimana prima, con il mio arrivo”.

