Washington (Usa), 8 nov. (LaPresse/AP) – Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso note le accuse penali relative a un complotto iraniano sventato dall’Fbi. Il complotto aveva come obiettivo l’omicidio di Donald Trump prima delle elezioni presidenziali che si sono tenute questa settimana. Una denuncia penale, depositata presso il tribunale federale di Manhattan, sostiene che un ufficiale senza nome della Guardia Rivoluzionaria iraniana abbia dato istruzioni a un contatto lo scorso settembre per mettere a punto un piano per sorvegliare e infine uccidere Trump.

