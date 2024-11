Milano, 7 nov. (LaPresse) – “Non è il momento delle tattiche politiche e delle scaramucce, è il momento della responsabilità”. Lo ha detto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, parlando alla nazione in occasione della crisi di governo, secondo quanto riportano i media tedeschi. “La nostra Costituzione ha previsto disposizioni per l’eventualità che si è verificata ora”, ha aggiunto Steinmeier, “la fine di una coalizione non è la fine del mondo, è una crisi che dobbiamo lasciarci alle spalle”.

