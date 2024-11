Bruxelles, 6 nov. (LaPresse) – “Congratulazioni a Donald Trump per la sua vittoria elettorale negli Stati Uniti. L’Europa è pronta. Per collaborare nell’affrontare sfide geopolitiche senza precedenti. Per mantenere forte il legame transatlantico, radicato nei nostri valori condivisi di libertà, diritti umani, democrazia e mercati aperti”. Lo scrive su X la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

