Bruxelles, 6 nov. (LaPresse) – L’elezione di Donald Trump “è uno shock, è anche una realtà a cui dobbiamo fare fronte, e questo conferma quello che sapevamo già, ovvero che dobbiamo accelerare sull’Europea della difesa, sulla competitività europea, sull’innovazione, e sul rapporto Draghi e Letta. L’elezione di Donald Trump e il rischio che comporta per l’Europa non fa che sottolineare la necessità di accelerare su questi temi. Dobbiamo essere pragmatici, abbiamo bisogno di avere una relazione e un partenariato di fiducia con gli Stati Uniti”. Lo ha detto la presidente del gruppo Renew Europe al Parlamento europeo Valérie Hayer intercettata dai cronisti al Parlamento europeo a Bruxelles. “Donald Trump finora non si è dimostrato né affidabile, né prevedibile, dovremmo comunque tentare di mantenere una relazione con gli Stati Uniti”, aggiunge.

