Torino, 6 nov. (LaPresse) – “Gli Stati Uniti possono contribuire a porre fine al conflitto in Ucraina, sarà chiaro nel gennaio 2025 dopo l’insediamento. Ovviamente non si può fare dall’oggi al domani”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov commentando l’esito del voto Usa. “Durante la campagna elettorale, anche se ci sono state dichiarazioni piuttosto dure da parte di Trump, il che si spiega, ovviamente, con la corsa elettorale, ci sono state anche dichiarazioni che hanno parlato delle sue aspirazioni pacifiche sulla scena internazionale”, le sue parole citate da Interfax. “Queste dichiarazioni sono piuttosto importanti”. “Analizziamo tutto attentamente, osserviamo tutto e trarremo conclusioni sulla base di parole e passaggi specifici”, ha proseguito Peskov. “Poiché sono gli Stati Uniti lo stato che incita e getta costantemente benzina in questo conflitto e ne è direttamente coinvolto, gli Stati Uniti sono in grado di cambiare la traiettoria della loro politica estera. Vediamo dopo gennaio”, ha concluso.

