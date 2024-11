Milano, 5 nov. (LaPresse) – “La corsa non è ancora finita”. La vicepresidente Kamala Harris ha continuato a mobilitare gli elettori della Pennsylvania la sera prima delle elezioni, dicendo alla folla di Pittsburgh che “faranno la differenza nelle elezioni”. Secono quanto riporta la Cnn, Harris, in un comizio in Pennsylvania durato poco più di dieci minuti, ha ribadito che “lo slancio è dalla nostra parte”, mentre prometteva di offrire una nuova generazione di leadership.

