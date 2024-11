Roma, 4 nov. (LaPresse) – Il trasferimento di migranti in Albania potrà riprendere “appena ci saranno le condizioni logistiche e di intercetto, di transito di migranti, e poi il pre-screening che può essere fatto di eventuali persone che possono essere trasferite in Albania”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo ai cronisti che a margine del G7 sviluppo urbano sostenibile a Roma. “Sono fiducioso” che il decreto sui ‘Paesi sicuri’ dei giorni scorsi possa superare la mancata convalida da parte dell’autorità giudiziaria. “Se non lo fossi stato non le avremmo fatto. Le operazioni possono riprendere”.

