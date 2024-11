Roma, 4 nov. (LaPresse) – All’Empoli basta un gol di Pietro Pellegri per avere la meglio nel match casalingo contro il Como valido per l’11esima giornata di Serie A. Primo tempo senza particolare sussulti con i lombardi che mantengono il possesso palla. La svolta all’inizio della ripresa: al 47′ Pellegri si avventa su un pallone vagante in area battendo Reina. Il portiere spagnolo ex Napoli salva poi al 67′ su una conclusione potente di Maleh diretta all’angolino. Pochi minuti dopo Colombo sfiora il raddoppio con un tiro dalla distanza. In pieno recupero Cutrone (subentrato al posto di Strefezza) ha la chance per agguantare il pari ma sbaglia la conclusione. Con la vittoria di oggi l’Empoli sale all’11esimo posto in classifica, superando la Roma.

