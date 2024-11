Milano, 3 nov. (LaPresse) – “Vorrei esprimere la nostra solidarietà e il riconoscimento dell’angoscia, della sofferenza e del bisogno di certezze di molti residenti di Paiporta e del resto di Valencia”. Lo ha detto il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, dopo aver preso parte alla riunione del Cecopi, il Centro di Coordinamento Operativo Integrato, come riporta El Pais. Ma, “rifiutiamo qualsiasi tipo di violenza che possa essere perpetrata come quella che abbiamo visto oggi”, ha aggiunto, “l’obiettivo principale è salvare vite umane, recuperare i corpi di coloro che potrebbero essere morti in questa tragedia e cercare di ricostruire”.

