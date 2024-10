Milano, 29 ott. (LaPresse) – Sono saliti a 62 i morti in un attacco lanciato all’alba dall’esercito di Israele (Idf) contro un palazzo di 5 piani a Beit Lahiya, nel nord della Striscia di Gaza. Lo ha affermato l’ospedale al-Awda, come riporta Al Jazeera. Si prevede che il bilancio delle vittime aumenterà, poiché alcuni testimoni stimano che nell’edificio si trovassero circa 100 persone, soprattutto palestinesi sfollati da varie zone della Striscia. Sul posto non sono presenti attrezzature o macchinari adeguati per rimuovere i grandi pezzi di cemento dell’edificio distrutto. Si ritiene che molte persone si trovino sotto le macerie.

