Deir al-Balah (Striscia di Gaza), 29 ott. (LaPresse/AP) – Il gruppo libanese Hezbollah ha annunciato di aver scelto Naim Qassem come successore del leader Hassan Nasrallah, ucciso in un attacco aereo israeliano a Beirut, in Libano, il mese scorso. Qassem, da tempo vice di Nasrallah, ha ricoperto il ruolo di leader ad interim del gruppo militante dopo la sua morte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata