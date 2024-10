Roma, 27 ott. (LaPresse) – “È assurdo che si sia costretti a smentire l’ennesima notizia inventata dalla stampa, segnatamente dal Fatto Quotidiano che oggi ha scritto che Palazzo Chigi sarà informato in anticipo sui contenuti della puntata di Report in onda stasera. Tranquillizziamo l’Usigrai: Report non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima, e di domenica, a Palazzo Chigi”. Così fonti di Palazzo Chigi dopo che si era diffusa la voce secondo la quale la puntata di questa sera di Report sarebbe stata visionata in anteprima nella sede del governo. “Ora però – aggiungono le stesse fonti – ci aspettiamo che l’Usigrai, uno dei sindacati dei giornalisti del servizio pubblico, che crediamo abbia a cuore la credibilità della categoria, chieda conto di questa menzogna scritta da alcuni colleghi della carta stampata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata