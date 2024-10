Deir al-Balah, Striscia di Gaza, 27 ott. (LaPresse/AP) – Secondo il leader supremo dell’Iran l’attacco di Israele contro Teheran di questo fine settimana “non dovrebbe essere esagerato né minimizzato”, ma non ha parlato di ritorsioni. “Le azioni malvagie del regime israeliano di due notti fa non dovrebbero essere né esagerate né minimizzate”, ha detto Khamenei. “Gli errori di calcolo del regime israeliano devono essere interrotti. È essenziale far loro comprendere la forza, la volontà e l’iniziativa della nazione iraniana e della sua gioventù”, ha aggiunto precisando che “spetta alle autorità determinare come esprimere il potere e la volontà del popolo iraniano al regime israeliano e intraprendere azioni che servano gli interessi di questa nazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata