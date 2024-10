Milano, 26 ott. (LaPresse) – Un 19enne, di nazionalità indiana, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Sara Centelleghe, la 18enne (19 da compiere) trovata morta nell’appartamento di via Nazionale a Costa Volpino, nel Bergamasco. Al 19enne, che abita in un appartamento in un edificio limitrofo a quello della vittima, i carabinieri sono arrivati al termine delle ininterrotte attività investigative. Non risultano altre persone indagate per la morte della giovane. Al termine delle formalità di rito e delle ulteriori attività in corso il giovane sarà portato presso la Casa Circondariale di Bergamo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

