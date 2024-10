Napoli, 25 ott. (LaPresse) – Un ragazzo è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Carugo (Como), alle porte di Cantù, altri 4 giovani sono feriti. L’incidente si è verificato sulla strada provinciale 40 poco prima di mezzanotte. L’auto sulla quale viaggiavano i 5 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 21 anni, è finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Cantù. Uno dei ragazzi è rimasto bloccato nell’abitacolo ed è deceduto. I ragazzi feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti con quattro ambulanze e tre auto mediche e trasportati in codice rosso negli ospedali Niguarda e San Gerardo di Monza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata