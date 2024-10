Francoforte (Germania), 23 ott. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l’incaricato d’affari nordcoreano per chiedere chiarimenti sulle notizie di un possibile sostegno militare di Pyongyang alla Russia nella guerra contro l’Ucraina. “Se le notizie sui soldati nordcoreani in Ucraina sono vere e la Corea del Nord sta sostenendo con le sue truppe la guerra di aggressione russa in Ucraina, ciò sarebbe grave e costituirebbe una violazione del diritto internazionale”, ha dichiarato il ministero degli Esteri tedesco,aggiungendo di aver “convocato oggi l’incaricato d’affari nordcoreano”. “Il sostegno della Corea del Nord alla guerra di aggressione della Russia costituisce una minaccia diretta alla sicurezza della Germania e all’ordine di pace europeo”, ha dichiarato ancora il ministero degli Esteri tedesco.

