Roma, 23 ott. (LaPresse) – “Non ho incontrato e parlato con Giuli e ho capito abbastanza poco della vicenda, tendenzialmente non me ne sono occupata. Seguo quel che esce sui giornali, quando si parlava della nomina di questa persona”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito della vicenda che ha visto coinvolto Francesco Spano, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni del quotidiano in corso alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea (Gnam) a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata