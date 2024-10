Milano, 20 ott. (LaPresse) – “L’incubo a Gaza si sta intensificando. Nel nord della Striscia si susseguono scene orripilanti tra conflitti, incessanti attacchi israeliani e una crisi umanitaria sempre più grave”. È quanto si legge in una nota di Tor Wennesland, coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente. “Ieri sera, a Beit Lahia, decine di persone sono state uccise da attacchi aerei israeliani”, aggiunge, “questo fa seguito a settimane di operazioni intensificate che hanno provocato decine di vittime civili e la quasi totale mancanza di aiuti umanitari che raggiungano le popolazioni del nord. Nessun luogo è sicuro a Gaza”.

