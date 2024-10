Milano, 20 ott. (LaPresse) – Il portavoce dell’esercito israeliano (IDF), tenente colonnello Daniel Hagari, ha annunciato in un comunicato che l’aeronautica attaccherà ampiamente nel quartiere di Dahieh nel sud di Beirut, capitale del Libano, con l’obiettivo di danneggiare il denaro che Hezbollah ha accumulato. Lo riporta Ynet. Secondo lui, nelle prossime ore, verranno attaccati i siti utilizzati per finanziare l’organizzazione terroristica. Israele stima che in Libano arrivino centinaia di milioni, fino a un miliardo di dollari in contanti all’anno, per gli stipendi dei miliziani di Hezbollah, per le loro infrastrutture militari e le loro armi.

