Milano, 19 ott. (LaPresse) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken arriverà in Israele martedì come parte di una visita in diversi altri Paesi del Medioriente. Lo riporta Barak Ravid di Axios, citando un funzionario israeliano. Ravid riporta che è previsto che Blinken parli dei tentativi di rinnovare i negoziati sul rilascio degli ostaggi, della promozione di un piano per il giorno dopo a Gaza, della guerra in Libano e della risposta israeliana contro l’Iran.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata