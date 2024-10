Milano, 19 ott. (LaPresse) – I funzionari Usa sarebbero estremamente preoccupati per una potenziale grave violazione della sicurezza degli Stati Uniti dopo che due presunti documenti dell’intelligence statunitense sui preparativi di Israele per un attacco all’Iran sono stati pubblicati da un account Telegram affiliato all’Iran. È quanto afferma Barak Ravid, giornalista di Axios. Ieri un canale Telegram dal nome ‘Middle East Spectator’ aveva affermato di aver ricevuto da una fonte dell’intelligence statunitense documenti sui preparativi di Israele per un attacco all’Iran.

