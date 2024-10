Milano, 18 ott. (LaPresse) – Hamas ha confermato la morte del suo leader Yahya Sinwar, ucciso dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Lo ha detto Khalil Hayya, alto funzionario di Hamas a Gaza, in un discorso televisivo in cui ha sottolineato che il gruppo palestinese onora “la memoria del martire caduto, Yahya Sinwar”. Descrivendolo come “risoluto, coraggioso e intrepido”, Hayya ha aggiunto che Sinwar “ha sacrificato la sua vita per la causa della nostra liberazione. Lo riporta Al Jazeera.

