Francoforte (Germania), 17 ott. (LaPresse) – Il concetto dei centri di rimpatrio, sul modello Italia-Albania, non sono “una soluzione reale per un Paese grande come la Germania”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al suo arrivo al Consiglio europeo. “Questi concetti rappresentato pochissime piccole gocce, non sono realmente la soluzione quando si guardano i numeri di un paese grande quanto la Germania. L’anno scorso sono arrivate 300.000 persone, un numero decisamente eccessivo”, ha detto ancora Scholz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata