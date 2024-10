Roma, 16 ott. (LaPresse) – La maggioranza diserta ancora una volta la riunione della commissione di Vigilanza Rai, convocata per votare la convalida della nomina di Simona Agnese a presidente dell’azienda. I parlamentari di centrodestra non si sono presentati mentre per le opposizioni era presenti Dolores Bevilacqua di M5S, Stefano Graziano del Pd e Maria Elena Boschi di Italia viva. La seduta è stata rinviata ma al momento non c’è una data di riconvocazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata