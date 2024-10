Roma, 16 ott. (LaPresse) – A causa del maltempo che sta interessando la Liguria, è temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 1 via Aurelia tra Albissola Marina e Celle Ligure, in provincia di Savona, dove la pioggia ha causato una frana che ha interessato la sede stradale. Il traffico è deviato lungo l’autostrada A 10 con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza al fine di riaprire il tratto a senso unico alternato nel più breve tempo possibile.

