Taipei (Taiwan), 14 ott. (LaPresse/AP) – Il ministero della Difesa di Taiwan ha affermato che la Cina ha dispiegato 125 aerei militari in esercitazioni intorno a Taiwan in un solo giorno. Si tratta di un record. Almeno 90 di questi velivoli, tra cui aerei da guerra, elicotteri e droni, sono stati avvistati all’interno della zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan. Oggi la Cina ha lanciato esercitazioni militari su larga scala per mettere in guardia dall’indipendenza di Taiwan.

