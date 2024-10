Milano, 14 ott. (LaPresse) – “Continueremo a colpire senza pietà Hezbollah in tutte le parti del Libano, anche a Beirut”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una visita alla base aeronautica di Golani, presa di mira da un attacco di droni lanciati da Hezbollah in cui sono state uccise 4 reclute. Lo riporta Ynet. L’ufficio del primo ministro ha riferito che Netanyahu ha visitato la sala da pranzo colpita, ha parlato dell’incidente con i comandanti e i soldati, è rimasto impressionato dall’intraprendenza dei soldati e dei medici che si sono presi cura dei loro compagni e li ha elogiati per la loro prestazione. “Vorrei inviare le mie condoglianze alle famiglie dei quattro eroici soldati del Golan caduti qui. Insieme all’intera Nazione prego per la loro pronta guarigione”, ha aggiunto Netanyahu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata