L’Aquila, 14 ott. (LaPresse) – E’ stato rinviato a novembre l’abbattimento cervi previsto negli Ambiti territoriali di caccia (Atc) della provincia dell’Aquila (Barisciano, Sulmona L’Aquila Avezzano e Valle Subequana). Il prelievo è stato deciso per le aree al di fuori dei parchi e di quelle contigue alle zone protette. La decisione è stata assunta poco fa dall’assessore regionale, Emanuele Imprudente, perchè negli Atc aquilani devono ancor emanare gli avvisi pubblici per l’assegnazione dei capi da abbattere e mancano da definire diversi aspetti come l’acquisto delle fascette per punzonare e identificare i capi abbattuti e lo smaltimento degli stessi che sarebbe stato affidato ad un imprenditore agricolo di Anversa degli Abruzzi. L’abbattimento è stato disposto su delibera di Giunta regionale in base ai dati dell’Istituto superiore per la ricerca ambientale.

