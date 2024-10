Torino, 13 ott. (LaPresse) – “Mentre negli ultimi giorni abbiamo compiuto enormi sforzi per contenere una guerra totale nella nostra regione, dico chiaramente che non abbiamo linee rosse nella difesa del nostro popolo e dei nostri interessi”. Lo scrive su X Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano. “Gli Stati Uniti hanno consegnato una quantità record di armi a Israele. Ora stanno anche mettendo a rischio la vita dei loro soldati schierandoli per gestire i sistemi missilistici statunitensi in Israele”, aggiunge Araghchi, pubblicando un grafico sulla fornitura di aiuti militari dagli Usa a Israele dal 1959 al 2024.

