Roma, 11 ott. (LaPresse) – Durante una telefonata con il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha sollecitato “la garanzia della sicurezza delle forze Unifil e il coordinamento degli sforzi per passare dalle operazioni militari a un percorso diplomatico il prima possibile”. Lo scrive Austin su X. “Ho chiamato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ieri sera per discutere delle operazioni di Israele in Libano – afferma Austin – Ho ribadito il ferreo sostegno al diritto di Israele di difendersi e ho ribadito l’impegno degli Stati Uniti per un accordo diplomatico che riporti in sicurezza sia i civili libanesi che quelli israeliani alle loro case su entrambi i lati del confine”.

