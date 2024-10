Roma, 11 ott. (LaPresse) – “Riusciremo a confermare e renderemo strutturale il taglio del cuneo fiscale. Continueremo nelle politiche di sostegno alla famiglia. Faremo dei tagli significativi, chiederemo dei sacrifici se qualcuno non si offende ai ministeri e alle strutture pubbliche, ci saranno dei ritocchi sulle entrate ma tra virgolette a chi se lo merita, vedrete che le persone fisiche, le imprese non hanno niente da temere. Sarà una manovra equilibrata che metterà a tacere le polemiche totalmente gonfiate e astruse di questi giorni che fanno parte del dibattito politico ma sviano il problema”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con l’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’, organizzato dai gruppi parlamentari di FdI di Camera e Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata