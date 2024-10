Roma, 9 ott. (LaPresse) – Sarebbe in corso in questi momenti l’attesa telefonata tra il presidente americano, Joe Biden, e il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riporta The Times of Israel, citando l’ufficio del primo ministro dello Stato ebraico. Alla chiamata partecipa anche la vicepresidente americana e candidata democratica alla Casa Bianca, Kamala Harris. La conversazione avviene mentre Israele prepara una risposta all’attacco missilistico dell’Iran della scorsa settimana.

