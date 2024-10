Campobasso, 9 ott. (LaPresse) – Ancora problemi sulla rete idrica di Campobasso, che da oltre un mese è alle prese con disagi legati alle interruzioni del flusso durante la notte e non solo. La GRIM Scarl informa i cittadini del capoluogo molisano che, a causa di una rottura sulla rete di adduzione dei serbatoi Cese Basso e Cese Alto, comunicata da ASR Molise Acque, si renderà necessaria l’interruzione del flusso idrico a partire dalle ore 8 del 10 ottobre. Dunque domani in diverse zone della città l’acqua non sarà erogata anche nella fascia oraria giornaliera. Per evitare lo svuotamento completo dei serbatoi, la chiusura notturna del servizio idrico, già prevista dalle ore 23 alle 5, verrà anticipata alle ore 22 del 10 ottobre e prolungata fino alle ore 06 dell’11 ottobre 2024.

