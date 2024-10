Roma, 8 ott. (LaPresse) – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, dovrebbe essere giovedì a Roma per incontrare a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e illustrarle il suo ‘Piano della Vittoria’. Il bilaterale, tuttavia, sarebbe in dubbio a causa dell’incertezza che nelle ultime ore si registra attorno al vertice dei Paesi Nato con tutti gli alleati dell’Ucraina convocato dal presidente statunitense Joe Biden nella base militare americana di Ramstein, in Germania. Domattina dovrebbe esserci una call tra gli staff di Zelensky e Meloni per definire l’agenda. Il presidente ucraino, secondo quanto si apprende, avrebbe preparato una serie di incontri in Europa prima del vertice di Ramstein per illustrare il suo piano. Ma il fatto che Biden abbia rinunciato per il momento al viaggio in Germania per seguire da vicino la situazione legata all’uragano Milton che sta preoccupando gli Usa, potrebbe far saltare, slittare o far cambiare formula allo stesso summit di Ramstein.

