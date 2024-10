Milano, 8 ott. (LaPresse) – Dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che è stato ucciso il successore in pectore del numero uno di Hezbollah Hassan Nasrallah, il portavoce dell’Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha riferito che l’esercito sta ancora esaminando i risultati dell’attacco e non è chiaro se Hashem Safieddine sia deceduto. Rispondendo in conferenza stampa a una domanda sul presunto assassinio del funzionario di alto rango di Hezbollah, Hashem Safieddine, secondo quanto riporta ‘The Times of Israel’, Hagari ha sottolineato: “Abbiamo colpito il quartier generale dell’intelligence di Hezbollah a Beirut. Questo è il quartier generale del capo della divisione di intelligence, Abu Abdullah Mortada.

