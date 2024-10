Roma, 7 ott. (LaPresse) – Il gruppo hacker filo-ucraino ‘Sudo rm-RF’ ha rivendicato l’attacco informatico contro la tv pubblica russa in precedenza annunciato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta Rbc Ucraina. Il cyber attacco, avvenuto nel giorno del 72esimo compleanno di Vladimir Putin, secondo fonti citate dal network ucraino ha colpito oltre 20 canali, compresi ‘Russia 1’, ‘Russia 24’ e ‘Russia culture’. “Secondo le nostre informazioni, non funziona non solo la trasmissione online di questi canali ma anche quella televisiva”, affermando le fonti.

