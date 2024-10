Roma, 7 ott. (LaPresse) – “In occasione del primo anniversario dell’inaccettabile e vile attacco contro Israele, nonché della conseguente escalation di violenza che ha causato la distruzione e la perdita di migliaia di vite umane, ci uniamo all’appello di Sua Santità Papa Francesco affinché oggi venga proclamata una giornata di preghiera e digiuno, per implorare la pace nella Terra Santa e nel mondo”. Lo ha detto a LaPresse l’imam Nader Akkad della Grande moschea di Roma, in occasione dell’anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. “Preghiamo per un immediato cessate il fuoco e invitiamo a ricercare, mediante il dialogo e la diplomazia, un percorso di pace e fraternità”, ha aggiunto l’Imam Nader Akkad.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata