Torino, 5 ott. (LaPresse) – L’Inter tiene il passo del Napoli domando il Torino. A San Siro finisce 3-2 e i panni del supereroe li veste Marcus Thuram: è il francese a prendersi la scena con una tripletta da urlo, la prima con la maglia interista. Un successo, meritato ma con qualche sofferenza di troppo, che permette a Inzaghi di prendersi provvisoriamente il secondo posto e restare a -2 da Conte. E che dà al tecnico piacentino le conferme che chiedeva ai suoi. Anche se sul match pesa l’espulsione di Maripan, provocata da Thuram, dopo 20 minuti nelle file del Toro, arrivato a Milano con l’obiettivo di fare lo sgambetto ai nerazzurri. E per i granata, stasera in campo a San Siro con la terza maglia color pesca, oltre al secondo ko di fila, c’è da incassare la pessima notizia dell’infortunio di Zapata nel finale. In cerca del terzo successo consecutivo tra campionato e Champions, Inzaghi cambia rispetto all’undici visto con la Stella Rossa ma conferma quello vittoriosa sull’Udinese nell’ultimo turno di campionato. In avanti spazio alla coppia Lautaro-Thuram, Bisseck vince il ballottaggio con Pavard in difesa. Confermato in mezzo Mkhitaryan. A trainare in attacco i granata, gestiti in panchina da Godinho vista la squalifica di Vanoli, è la coppia Adams-Zapata. Tra i pali torna Milinkovic-Savic.

