Roma, 5 ott. (LaPresse) – Serve un chiarimento con il Pd su Renzi? “Tutti noi dobbiamo far vincere i nostri candidati alle regionali, Orlando, de Pascale e Proietti. Dobbiamo essere concentrati a far vincere alleanza di centrosinistra perché c’è una intesa programmatica sui territori. Dopo le elezioni regionali però credo sia opportuno avviare un chiarimento perché il governo del Paese passa per programmi credibili e persone credibili che portano avanti il programma. La stagione del renzismo non ha rappresentato un elemento di credibilità ma di profonda lacerazione nel Paese e bisogna fare i conti con questo. Non è polemica, è un tema politico, e dobbiamo discuterne insieme”. Lo ha detto il portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs Angelo Bonelli, a margine dell’Assemblea del comitato referendario contro l’Autonomia.

