Torino, 3 ott. (LaPresse) – Il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, ha riferito che potrebbe andare in pensione nel gennaio 2026, al termine del suo primo mandato alla guida del gruppo automobilistico. “Nel 2026, la persona che vi risponderà avrà 68 anni, è un’età ragionevole per andare in pensione. È un’opzione”, dice Tavares ai giornalisti, dopo una visita allo storico stabilimento francese di Peugeot di Sochaux (Doubs). Lo riportano i media francesi.

