Washington (Usa), 2 ott. (LaPresse) – Il procuratore speciale Jack Smith, in un fascicolo di 165 pagine, ha presentato una serie di nuove prove e accuse contro Donald Trump per il tentativo di interferire nel risultato delle elezioni del 2020, sfociato nell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Smith, alla luce della decisione della Corte Suprema che ha assegnato agli ex presidenti una sostanziale immunità per gli atti compiuti durante il loro mandato, nel nuovo atto d’accusa afferma che quello di Trump fu un “atto criminale privato”.

