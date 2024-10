Milano, 2 ott. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato la morte di altri 7 soldati oggi nei combattimenti in Libano contro Hezbollah. Sono stati tutti uccisi durante uno scontro a fuoco in un villaggio del Libano meridionale, insieme al capitano Eitan Itzhak Oster, la cui morte era stata annunciata in precedenza. Nello stesso scontro sono rimasti gravemente feriti un altro ufficiale e quattro soldati. Lo riporta il Times of Israel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata