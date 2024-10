Milano, 1 ott. (LaPresse/AP) – L’esercito libanese ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui si afferma che “mentre il nemico continua i suoi attacchi contro varie zone del Libano, alcuni media hanno riportato informazioni inesatte sul ritiro dell’esercito dalle posizioni sul confine meridionale, a una profondità di diversi chilometri, alla luce dei preparativi del nemico per un’operazione di terra all’interno del Libano”. “Il comando chiarisce che le unità militari schierate nel sud si sono riposizionate in diversi punti di osservazione avanzati, all’interno delle aree di responsabilità”, ha aggiunto l’esercito del Libano, “la leadership dell’esercito continua a cooperare e coordinarsi con le forze Unifil delle Nazioni Unite”. Lo riporta Ynet.

