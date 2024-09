Bruxelles, 30 set. (LaPresse) – “Il risultato delle elezioni in Austria è una notevole riaffermazione di Karl Nehammer e dell’ÖVP. Gli elettori hanno dato a Karl Nehammer un chiaro mandato per formare un governo. È la forza stabile del centro politico in Austria. Gli elettori hanno anche decisamente respinto le ideologie di sinistra. Ora spetta all’SPÖ e agli altri partiti democratici impegnarsi con le politiche dell’ÖVP e lavorare insieme per formare un governo che risponda alle sfide odierne in modo realistico e pragmatico”. Così a LaPresse il presidente del Ppe Manfred Weber.

